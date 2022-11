V dunajskem Korotanu pop art portreti umetnice Susanne Korab

Dunaj, 12. novembra - V dunajskem Slovenskem kulturnem centru Korotan so vse do ponedeljska na ogled ročno narisani pop art portreti avstrijske umetnice Susanne Korab, ki je študirala na dunajski univerzi uporabnih umetnosti.

Kot je umetnica Susanne Korab zapisala na svoji spletni strani, se je začela s pop art portreti ukvarjati iz čistega veselja.

"Ujeti značaj, osebnost, dušo, pokazati, kaj je na ljudeh enkratnega in posebnega in jih ujeti z nekaj potezami, to me fascinira. V svojih pop art portretih želim pokazati, kako čudoviti, raznoliki in edinstveni so ljudje," je pojasnila.

Pop art se je kot umetnost za ljudi pojavil v 50. letih 20. stoletja in dosegel vrhunec v 60. letih prejšnjega stoletja. Gibanje pop art, ki ga je navdihovala pop kultura, je nastalo v Angliji. Najbolj slaven predstavnik gibanja je ameriški umetnik Andy Warhol. Njegovi portreti slavnih osebnosti so zasloveli po vsem svetu. Med njegova najbolj prepoznavna dela sodi portret ameriške filmske legende Marilyn Monroe.