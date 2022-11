Ljubljana, 10. novembra - V Kinu Šiška bo drevi nastopila mariborska skate punk zasedba Alo!Stari. Posebnost skupine je, da ustvarja v mariborskem dialektu. Lani je izdala prvenec Pa kaj te s tao je? in prispevala uspešnice, kot so Nea vem kam, Star, Vse bi dal in Kaj naj zaj nareim.