Ženo nekdanjega šefa HDZ obsodili na pogojno zaporno kazen

Zagreb, 9. novembra - Županijsko sodišče v Zagrebu je zaradi utaje davkov na pogojno 10-mesečno zaporno kazen s poskusno dobo treh let in denarno kazen v znesku 50.000 kun (6600 evrov) danes obsodilo ženo nekdanjega namestnika hrvaškega premierja in nekdanjega predsednika vladajoče stranke HDZ Tomislava Karamarka Ano Karamarko, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.