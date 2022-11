Ustavno sodišče razveljavilo tri člene pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

Ljubljana, 9. novembra - Ustavno sodišče je razveljavilo tri člene pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki urejajo pravice do obnovitvene rehabilitacije invalidov, do udeležbe v organiziranih skupinah za usposabljanje in do letovanja otrok in šolarjev. Členi so po odločitvi sodišča v nasprotju z ustavo, po kateri lahko le zakonodajalec določi navedene pravice.