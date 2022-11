SDS zaradi sovražnega govora zahteva sklic nujne seje odbora za kulturo

Ljubljana, 9. novembra - Poslanska skupina SDS zahteva sklic nujne seje odbora za kulturo zaradi sovražnega govora. Na seji bi obravnavali "dejanja na področju medijev in kulture, ki načrtno stopnjujejo sovražnost, spodbujajo nasilje in napade proti posameznikom na podlagi njihovih vrednot, prepričanj ali svetovnega nazora", so v SDS zapisali v sporočilu za javnost.