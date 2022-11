Nagrada Slovenske sekcije IBBY letos Sabini Fras Popović

Ljubljana, 9. novembra - Nagrado Slovenske sekcije Mednarodne zveze za mladinsko književnost (IBBY) za izjemne dosežke na področju promocije branja in mladinske književnosti letos prejme knjižničarka Sabina Fras Popović. Priznanje pa letos prejmeta knjižničar Robert Kereži in Založba Malinc, so sporočili iz Slovenske sekcije IBBY.