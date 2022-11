Britanska policija tarča kritik zaradi aretacij novinarjev na protestu

London, 9. novembra - Britanska policija je bila danes deležna ostrih kritik, ker je aretirala več novinarjev, ki so poročali z okoljskih protestov. V ponedeljek in torek so pridržali tri novinarje in fotografe, ki so poročali o demonstracijah v bližini Londona, med katerimi so se aktivisti priklenili na drogove na avtocesti in ovirali promet.