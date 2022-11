Ljubljana, 9. novembra - Lista Gibanje Svoboda želi za ljubljanski mestni svet dobiti več glasov kot druge liste, je danes povedal nosilec liste Samo Logar. V mestnem svetu si bodo prizadevali za odprto in vključujočo Ljubljano, ki bo skrbela za zdravstvo in kjer nihče ne bo brez osebnega zdravnika. Želijo Ljubljano, kjer bodo kultura, umetnost in šport vedno dobrodošli.