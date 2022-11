V Trebnjem prireditev ob 30-letnici projekta Zdrava mesta - Zdrave občine

Trebnje, 10. novembra - V Centru za izobraževanje in kulturo v Trebnjem bodo danes pripravili prireditev ob 30-letnici medobčinskega projekta Zdrava mesta - Zdrave občine. Gre za projekt, ki je v treh desetletjih postal gibanje in ki z bogatim ter sodobnim programom nagovarja izzive in problematiko časa ter spodbuja zdravje in blaginjo občanov, so sporočili prireditelji.