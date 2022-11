Red za zasluge klubu Skala, zvezi geografov in pravniku Testenu

Ljubljana, 9. novembra - Predsednik republike Borut Pahor je danes podelil več odlikovanj. Red za zasluge so prejeli Slovenski gorniški klub Skala, Zveza geografov Slovenije in nekdanji ustavni sodnik Franc Testen. Medaljo za zasluge pa sta dobila raziskovalka zgodovine slovenske medicine Zvonka Zupanič Slavec in raziskovalec krajevne zgodovine Mihael Naglič.