V Trebnjem štirje izzivalci dolgoletnega župana Kastelica

Trebnje, 11. novembra - Trebanjskemu županu Alojziju Kastelicu, ki se za svoj peti zaporedni mandat poteguje s podpisi volivcev, so se v tekmi za županski položaj zoperstavili štirje tekmeci. To so kandidat SDS Jože Avguštinčič, Gregor Kaplan iz Gibanja Svoboda, kandidat NSi Blaž Pavlin in kandidatka trebanjske liste Drot - za razvoj Mateja Povhe.