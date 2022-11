V Mariboru pred volitvami govor predvsem o prostorskem načrtu in prometnih ureditvah

piše Andreja Seršen Dobaj

Maribor, 17. novembra - V Mariboru je tudi letos množica kandidatov za župana, kar 15. Med njimi so tudi aktualni in nekdanji župan, ki sta pomerila moči v končnici že na prejšnjih volitvah, ter nekdanji direktor kliničnega centra. Razprava se je v dneh pred volitvami iskrila predvsem glede prostorskega načrta, prometnih ureditev in razvijanja vseh delov občine.