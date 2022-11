V Izraelu na glavniku iz slonovine odkrili 3700 let star napis

Jeruzalem, 11. novembra - V Izraelu so tamkajšnji raziskovalci na glavniku iz slonovine našli 3700 let star napis. To je najstarejši zapis v kanaanskem jeziku, ki so ga doslej našli v Izraelu, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočila Hebrejska univerza v Jeruzalemu.