Na industrijskem območju v Slovenj Gradcu našli 66 minometnih min

Slovenj Gradec, 9. novembra - Pri zemeljskih delih na industrijskem območju nekdanje Nove opreme v Slovenj Gradcu, kjer je bila v preteklosti tudi vojašnica, so v torek delavci naleteli na mine, pristojni pa so nato izkopali skupno 66 minometnih min nemške izdelave iz 2. svetovne vojne. Osem min so v torek uničili v Doliču, preostale bodo do uničenja skladiščene v Novi Gorici.