V Ankaranu ob objavi dolgoročnega razvojnega načrta kritike župana

Ankaran, 11. novembra - V Ankaranu so dokončali razvojni načrt polotoka in občine. Vsa ankaranska gospodinjstva so v ponedeljek prejela dokument z razvojnimi načrti in idejnimi predlogi projektov. Župan Gregor Strmčnik občane poziva, naj občini posredujejo pripombe in predloge izboljšav. Ob tem so se pojavile kritike, da gre za zlorabo sredstev za volilno kampanjo župana.