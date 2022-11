Kaja Juvan: Lačna sem dvobojev, saj obožujem tekmovanja

Velenje, 9. novembra - Čeprav je slovenska ženska teniška reprezentanca po odpovedih Tamare Zidanšek in Andreje Klepač v močno podrejenem položaju pred obračunom s Kitajsko v pokalu Billie Jean King (BJK), ki bo v petek in soboto v Velenju, kapetan Andrej Kraševec verjame, da lahko Kaja Juvan in ostale slovenske igralke poskrbijo za izenačen dvoboj.