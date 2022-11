Naloga v Celju uspešno opravljena, na vrsti Ljubljana

Ljubljana, 9. novembra - Slovenske rokometašice so uspešno opravile svojo primarno nalogo na evropskem prvenstvu v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji. Po dvobojih v Celju, kjer so premagale Danke in Srbkinje ter izgubile proti Švedinjam, so se uvrstile v drugi del tekmovanja v Ljubljani, kjer jih čakajo tekme proti Hrvaticam, Norvežankam in Madžarkam.