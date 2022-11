Danes obeležujemo mednarodni dan prijaznosti

Ljubljana, 13. novembra - Društvo Humanitarček danes pripravlja obeleževanje mednarodnega dneva prijaznosti v Sloveniji. Mednarodni dan prijaznosti obeležujemo od leta 1998, ko je bila podpisana deklaracija o prijaznosti, so sporočili iz društva. Prve države, ki so začele dan obeleževati, so bile Kanada, ZDA in Singapur.