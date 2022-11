Piran, 9. novembra - Piranski policisti so v torek posredovali na tamkajšnji upravni enoti, kjer je prišlo do incidenta. Zaradi nezadovoljstva s postopkom se je razjezil 40-letni moški, ki je žalil zaposlenega, nato pa z nogo poškodoval vrata, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.