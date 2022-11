5977 posameznikom izbrisan termin za še ne opravljene zdravstvene storitve

Ljubljana, 9. novembra - Na ministrstvu za zdravje so z oktobrom znova vzpostavili sistem brisanja neizkoriščenih terminov zdravstvenih storitev s čakalnih seznamov. Pri tem je bilo prizadetih 5977 oseb, ki so jim izbrisali prihodnje termine. Odgovornost pripisujejo napakam zdravstvenih izvajalcev pri zamikanju terminov. Pozivajo jih, naj ugotovijo, kje je prišlo do napak.