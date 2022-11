Evropske borze uvodoma z blagimi padci

Frankfurt, 9. novembra - Evropske borze se danes dopoldne večinoma gibljejo v negativnem območju. Vlagatelji so sicer zazrti predvsem v ZDA, kjer so v torek potekale vmesne kongresne volitve. Čeprav so se v ZDA že zaprla volišča, še ni jasno, kakšno bo v prihodnje razmerje sil v predstavniškem domu in senatu. Evro izgublja, a ostaja nad enim dolarjem.