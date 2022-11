V New Yorku na dražbi lobanja tiranozavra

New York, 10. novembra - Avkcijska hiša Sotheby's bo 9. decembra na dražbi v New Yorku prodajala lobanjo tiranozavra rexa. Gre za enega od najpopolnejših kompletov lobanjskih kosti, kar so jih kdajkoli našli, so sporočili iz avkcijske hiše Sotheby's. Pričakujejo, da bodo lobanjo na dražbi prodali za okoli 20 milijonov ameriških dolarjev.