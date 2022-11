Katmandu, 9. novembra - Nepal je ponoči stresel močan potres, v katerem je umrlo najmanj šest ljudi, uničenih pa je bilo več hiš, so po navedbah tujih tiskovnih agencij sporočile tamkajšnje oblasti. Med mrtvimi so bili tudi trije otroci, stari od 8 do 14 let, ranjenih je bilo še najmanj šest ljudi.