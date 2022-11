Med Francijo in Italijo diplomatski spor glede migrantov na ladji Ocean Viking

Pariz/Rim, 9. novembra - Francija in Italija se prerekata o tem, katera država bi morala sprejeti 234 migrantov na krovu ladje Ocean Viking. Italijanska premierka Giorgia Meloni je v torek pozdravila pripravljenost Francije, da sprejme ladjo. Francoske oblasti pa so danes pozvale Italijo, naj odigra svojo vlogo in spoštuje svoje evropske zaveze.