Po Muskovem prevzemu Twitterja nezadovoljni uporabniki v iskanje alternativ

Pariz, 9. novembra - Napovedi množičnih odpuščanj, vračanje kaznovanih uporabnikov in zaračunavanje prioritetnega dostopa do omrežja Twitter, odkar ga je prevzel ameriški milijarder Elon Musk, so številne uporabnike odvrnili od uporabe platforme. A uveljavljanje alternativ še ni steklo množično, poroča AFP.