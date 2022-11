Spirit na World Business Forumu 2022 predstavlja Slovenijo

Milano, 9. novembra - V Milanu se danes zaključuje dvodnevni svetovni gospodarski forum World Business Forum 2022. Vsakoletni dogodek je tokrat potekal pod geslom Age of the Ideas oz. Doba idej. Tudi letos na svojem razstavnem prostoru javna agencija Spirit Slovenija predstavlja slovensko gospodarstvo ter poslovne in investicijske priložnosti.