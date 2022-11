V občini Ivančna Gorica načrtujejo obvoznico mimo Šentvida pri Stični

Šentvid pri Stični, 9. novembra - V občini Ivančna Gorica so pripravili idejno zasnovo za izgradnjo obvoznice mimo Šentvida pri Stični, s katero želijo prometa razbremeniti samo središče Šentvida, Petrušnjo vas ter Male in Velike Češnjice. Zasnovo so nedavno predstavili krajanom, ki so jo večinsko podprli, so sporočili iz občine.