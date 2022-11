Domu upokojencev in oskrbovancev Impoljca se obeta dodatna bivalna enota

Sevnica, 9. novembra - Vlada je v načrt razvojnih programov med letoma 2022 in 2025 v torek uvrstila vzpostavitev nove bivalne enote Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca na Artu pri Sevnici. Naložbo so skupaj z davkom ocenili na nekaj manj kot 1,43 milijona evrov. Ministrstvo za delo bo zanjo prispevalo skoraj 760.000 evrov, razliko bo pokrila omenjena ustanova.