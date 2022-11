Vreme: Zmerno do pretežno oblačno

Ljubljana, 9. novembra - Danes bo v zahodnih in osrednjih krajih pretežno oblačno. Več jasnine bo na severu in vzhodu Slovenije. Predvsem v hribovitih krajih na zahodu bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 19 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo oblačno. Na zahodu bo že zjutraj deževalo, dopoldne pa se bo dež razširil nad vso Slovenijo. Ob morju bodo možne tudi nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem popoldne šibka do zmerna burja. V gorah se bo meja sneženja spustila do nadmorske višine med 1500 in 1800 metrov. Popoldne bodo padavine od severa slabele in do večera postopno ponehale. Temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in v soboto bo na Primorskem precej jasno z nekaj burje. Drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, po nižinah v notranjosti bo zjutraj in dopoldne marsikje megleno.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad našimi kraji slabi. Zahodno in del srednje Evrope je dosegla hladna fronta. Pred njo k nam od jugozahoda doteka vlažen in razmeroma topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih severno in vzhodno od nas še razmeroma sončno, drugod bo prevladovalo oblačno vreme. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, v Kvarnerju šibak jugo. V četrtek bo dež zajel vse sosednje pokrajine in popoldne od severozahoda ponehal. Ob severnem Jadranu bo zapihala šibka do zmerna burja. V krajih severno in zahodno od nas se bo proti večeru pričelo jasniti.

Biovreme: Danes se pričakuje zmerna obremenitev zaradi vremena, ki se bo kazala s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z manjšimi motnjami v spanju in utrujenostjo. V četrtek bo vremenska obremenitev oslabela in popoldne popustila.