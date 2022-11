Hekerji ukradli in začeli objavljati zdravstvene podatke milijonov Avstralcev

Sydney, 9. novembra - Hekerji so nedavno vdrli v podatkovno bazo avstralske zdravstvene zavarovalnice Medibank in danes na temnemu spletu začeli objavljati občutljive podatke njenih skoraj deset milijonov strank, med katerimi je tudi predsednik vlade Anthony Albanese. Pred tem so poskušali izsiljevati zavarovalnico, a ta odkupnine ni želela plačati.