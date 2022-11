Ameriške vmesne volitve kljub vsemu potekajo večinoma gladko in mirno

Atlanta, 9. novembra - Ameriške vmesne volitve sredi predsedniškega mandata so v torek minile večinoma gladko, brez večjih težav in nasilja, kljub zaskrbljenosti, da lahko predvsem privrženci bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa povzročajo težave. Glede na tesne ankete pred volitvami pa lahko do tega še vedno pride, ko se bodo šteli in prešteli glasovi.