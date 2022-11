V Goriških Brdih vendarle začetek projekta term

Brda, 9. novembra - Več kot 20 let je že, odkar so v Goriških Brdih začeli razmišljati o gradnji term. Prvotne idejne zasnove so se spreminjale, lokacija pa je ostajala ista - Spa resort Brda bodo postavili v bližini Dobrovega. Zdaj je novogoriška družba BHR Resort in nepremičnine začela s pridobivanjem dovoljenj, graditi pa bodo predvidoma začeli spomladi.