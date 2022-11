Norvežanke s polnim izkupičkom, v drugem delu tudi Slovenke

Ljubljana, 8. novembra - Na evropskem prvenstvu v rokometu za ženske so ekipe v skupinah A in B končale predtekmovanje in znana je šesterica ekip, ki bo drugi del prvenstva nadaljevala v Ljubljani. Ob Sloveniji sta to iz skupine B v Celju še Danska in Švedska, v skupini A bodo v Ljubljani ostale Norveška, Hrvaška in Madžarska.