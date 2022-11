Newyorške borze končale v zelenem

New York, 8. novembra - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje že tretjič zapored sklenili v zelenem. Pozornost vlagateljev so pritegnile vmesne kongresne volitve v ZDA. Pričakovati gre zmago republikancev v vsaj enem domu, zato opazovalci trga računajo na zastoj v Washingtonu, kar je dober scenarij za delnice, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.