Kamničanke v boju za ligo prvakinj še v en krog kvalifikacij

Beograd, 8. novembra - Odbojkarice Calcita Volleyja so na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za ligo prvakinj v Beogradu izgubile proti Crveni zvezdi z 1:3 (-15, 22, -14, -21). Napredovale so Beograjčanke, ki so že na prvi tekmi v Kamniku prejšnji teden prav tako zmagale s 3:1.