Na prvem referendumskem soočenju politične stranke o sestavi sveta RTVS

Ljubljana, 8. novembra - Na nocojšnjem prvem referendumskem soočenju na Televiziji Slovenija (TVS) o noveli zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) so mnenja soočili predstavniki sedmih političnih strank, ki so v kampanjo vstopile kot organizatorji. Nasprotna mnenja so soočili glede obravnave zakona po nujnem postopku, pomanjkanja javne razprave in sestave sveta RTVS.