Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (8. 11.)

Ljubljana, 8. novembra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o tem, da se je v Sloveniji začelo predčasno glasovanje pred drugim krogom predsedniških volitev. Ankete zmago v drugem krogu napovedujejo odvetnici Nataši Pirc Musar. Pisale so tudi o ponovnem delovanju krške nuklearke in o nadaljevanju nadzora na slovensko-avstrijski meji.