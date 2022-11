Decembra na dražbo še nekaj del iz Gerlingerjeve zbirke

München, 12. novembra - Avkcijska hiša Ketterer Kunst bo decembra na dražbo dala še nekaj del iz zbirke Hermanna Gerlingerja, ki velja za eno največjih in najbolj znanih zbirk nemškega ekspresionizma. Prva dela iz zbirke je na dražbi ponudila junija, do poletja 2024 jih bo postopoma več kot 1000, med njimi dela Ericha Heckla, Ernsta Ludwiga Kirchnerja in Maxa Pechsteina.