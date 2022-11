Slovenija na COP27 pričakuje ambiciozen in uravnotežen izid

Šarm el Šejk/Ljubljana, 8. novembra - Slovenska pričakovanja glede letošnje podnebne konference COP27 so po besedah državnega sekretarja Uroša Vajgla, da pridemo do ambicioznega in uravnoteženega izida, ki bo upošteval ravnovesje med blaženjem in prilagajanjem na podnebne spremembe. Evropa "specifične geopolitične okoliščine" vidi tudi kot priložnost za pospešitev zelenega prehoda.