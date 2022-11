Finance o bremenih Nataše Pirc Musar (9. 11.)

Ljubljana, 8. novembra - Simona Toplak v komentarju Golob in Janković: Kamna okoli vratu Nataše Pirc Musar piše, da je breme predsedniške kandidatke podpora Zorana Jankovića, Roberta Goloba in neliberalne levice. Kot meni, sta težavni zlasti podpora stranke z željami po spremembi družbenega sistema in poseganje v svobodo govora s strani omenjenih.