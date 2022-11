Rim, 8. novembra - V italijanski ligi nogometaši danes in v sredo igrajo tekme 14. kroga. Danes je v obračunu vodilnega Napolija in Empolija prvi slavil z 2:0, Udinese pa je gostoval pri Spezii in dobil točko za 1:1, za Videmčane je zadel Sandi Lovrić.