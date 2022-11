V Italiji našli več 2000 let starih bronastih kipov

Rim, 8. novembra - Italijanski arheologi so danes oznanili, da so našli več kot 20 bronastih kipov iz obdobja pred več kot 2000 leti, ki so se v vročih blatnih vrelcih v Toskani skoraj popolnoma ohranili, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po besedah arheologov gre za zelo pomembno odkritje, ki bo osvetlilo zgodovino antičnega Sredozemlja.