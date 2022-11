Slovenska vojska bo nadgradila Pilatuse in kupila dva nova brezpilotna letalnika

Ljubljana, 8. novembra - Odbor vlade za državno ureditev in javne zadeve je danes potrdil uvrstitev dveh projektov Slovenske vojske (SV) v veljavni načrt razvojnih programov 2022-2025. Gre za projekta nadgradnja zrakoplovov SV in nakup brezpilotnih letalnikov Belin-V, ki sta ocenjena na 1,18 oz. 1,34 milijona evrov, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.