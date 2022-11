Na območju Dobrave prijeli tihotapca nezakonitih migrantov

Novo mesto, 8. novembra - Policisti so v ponedeljek nekaj pred 22. uro na območju Dobrave izsledili in prijeli 23 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. V bližini so prijeli tudi 21-letnega voznika kombija, ki je tujce nameraval prepeljati v notranjost države. 21-letnemu državljanu Slovenije so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli kombi.