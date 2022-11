Arčon ob obisku pri narodni manjšini v Celovcu izpostavil reformo predšolske vzgoje

Celovec, 8. novembra - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je danes mudil na obisku v Celovcu, kjer se je srečal s predstavniki avtohtone slovenske narodne manjšine v Avstriji. Ključna tema je bila reforma predšolske vzgoje, govorili pa so tudi o gospodarskem povezovanju Slovenije in manjšinskih skupnosti v sosednjih državah.

"Ključna tema današnjega srečanja je bila sprememba, reforma predšolske vzgoje, ki se zdi nam kot uradu in vsem prisotnim organizacijam ključna in osnovna pri ohranjanju slovenskega jezika, slovenske identitete, slovenske kulture," je v izjavi dejal minister Arčon.

Dodal je, da bo "krovna organizacija v naslednjih desetih dneh podala pripombe, ki bodo kasneje poslane na deželo, nato pa bo sledilo izvajanje aktivnosti", po potrebi pa tudi srečanja s koroškim deželnim glavarjem Petrom Kaiserjem ter srečanja na bilateralni ravni med ministrom za izobraževanje iz Slovenije in koroškim deželnim ministrom.

Arčon je povedal še, da so govorili tudi o gospodarskem povezovanju manjšinskih skupnosti, in da bo decembra v Lipici v Sloveniji ustanovljeno gospodarsko združenje, ki bo povezalo organizacije s področja gospodarstva vseh štirih sosednjih držav - Avstrije, Madžarske, Hrvaške in Italije.

"Slovenija se ne konča znotraj njenih meja, ampak sega tudi širše, in to povezovanje med krovnimi organizacijami na področju gospodarstva z matično domovino in tudi z organizacijami po svetu se mi zdi zelo pomembno," je poudaril minister.

"Srečevali se bomo štirikrat letno, namen tega srečevanja pa je predvsem izmenjava izkušenj, dobrih praks in razumevanje potreb skupnosti, tako da bo ta koordinacija tekla na več nivojih in zelo sem vesel in zadovoljen, da so tudi krovne organizacije ta način delovanja pozdravile," je dodal.