Slovenski festival znanosti letos z geslom Znanost v vsakdanjem življenju

Ljubljana, 9. novembra - Slovenski festival znanosti, ki se bo v hibridni obliki odvijal od danes do 15. novembra, letos poteka pod geslom Znanost v vsakdanjem življenju. Zvrstilo se bo 40 dogodkov, med drugim se bodo poklonili trem osebnostim - raketnemu inženirju Hermanu Potočniku Noordungu, jezikoslovki in prevajalki Fanny S. Copeland in sociologu Thomasu Luckmannu.