Deležniki opozorili na aktualne izzive žitne verige

Ljubljana, 8. novembra - Slovenska žitna veriga se v tem letu sooča s številnimi izzivi, ki jih med drugim narekujeta energetska draginja in vojna v Ukrajini. Težave deležnikov v verigi so med drugim predstavljali dostop do pšenice in moke, prenos visokih stroškov v cene izdelkov in spremembe navad potrošnikov, so poudarili udeleženci današnje Žitne konference na GZS.