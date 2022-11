Kamnik, 8. novembra - Policiste so danes nekaj pred 11. uro obvestili o požaru manjšega objekta ob stanovanjski hiši na območju Kamnika. Gasilci so požar pogasili, policisti pa so v notranjosti objekta odkrili mrtvo osebo. Identiteta osebe še ni znana, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.