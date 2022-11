Ljubljanska borza: Indeks v zelenem

Ljubljana, 8. novembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zabeležil 0,55-odstotno rast. Najbolj so se podražile delnice NLB, s katerimi so vlagatelji opravili tudi največ prometa. Skupaj je lastnika zamenjalo za 971.818 evrov delnic. V prvi kotaciji so trgovanje z negativnim predznakom končale le Krkine delnice.