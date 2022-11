Umik namazov Tereza's Choice

Ljubljana, 8. novembra - Podjetje Hofer je iz prodaje umaknilo mandljev namaz s cimetom in vanilijo (290 g) in namaz iz indijskih oreščkov Banana bread (290 g) znamke Tereza's Choice, ki ga dobavlja podjetje Organa. Izdelek je bil v skladu z določili varstva potrošnikov preventivno umaknjen zaradi možne vsebnosti žveplovega dioksida.

Zaužitje izdelka pri ljudeh, ki so alergični na žveplov dioksid, lahko vodi do alergijske reakcije. Za potrošnike, ki nimajo alergije na žveplov dioksid, je živilo varno.

Lot oznaka mandljevega namaza s cimetom in vanilijo je 20220601 z rokom uporabe do 1. marca 2023, lot namaza iz indijskih oreščkov Banana bread pa 20221005 z rokom uporabe do 5. julija 2023.

Izdelek je bil v posebni ponudbi naprodaj v vseh trgovinah Hofer v Sloveniji od 13. junija 2022 oziroma 17. oktobra 2022, vendar so seriji z omenjenima rokoma uporabe in lotoma že izločili iz prodaje.

Kupci lahko izdelek vrnejo v najbližjo Hoferjevo trgovino, kjer jim bodo kupnino povrnili tudi brez predložitve računa. Več informacij so na voljo na telefonski številki 01 83 46 600 ali na e-naslovu info@hofer.si.